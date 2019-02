MESSINA – La forte ondata di maltempo, con pioggia intensa, che si e’ abbattuta su Messina ed in provincia sta provocato diversi disagi. A Patti, intorno alle 4 di notte, alcune famiglie sono state fatte evacuare a causa di una frana. Il terreno si e’ mosso in contrada Moreri Soprani. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. A Messina, a causa di uno smottamento, e’ crollato un tratto della strada provinciale 35 che collega la Strada statale 114 al villaggio di Pezzolo. A cedere un ampio tratto della strada a causa dell’intensa pioggia che e’ caduta fin dal pomeriggio. Disagi anche in autostrada. Sulla A/18 Messina-Catania si sono registrati una decina di danneggiamenti ai mezzi in transito a causa di buche sull’asfalto, soprattutto nel tratto compreso tra Fiumefreddo e Roccalumera.