AGRIGENTO- Maria Castellano, la donna di 79 anni, di Alessandria della Rocca, in provincia di Agrigento, arrestata lo scorso 28 novembre dopo avere gettato dell’acido a un commesso di un supermercato, chiede di patteggiare un anno e dieci mesi di reclusione. La richiesta del suo difensore, l’avvocato Fabrizio Di Paola, e’ stata presentata dopo che il pubblico ministero della Procura di Sciacca, Christian Del Turco ha chiesto, ottenendolo, il giudizio immediato. L’anziana venne bloccata poco dopo l’aggressione i cui motivi, che sarebbero da rintracciare in presunti torti che alcuni familiari della donna, secondo il suo convincimento, avrebbero subito, non sono mai stati del tutto chiariti. La vittima, un uomo di 49 anni, che oggi, nell’udienza davanti al gup Alberto Davico, si e’ costituito parte civile con l’assistenza dell’avvocato Luigi Troja, ha riportato ustioni nel quaranta per cento del corpo e tutt’ora ha gravi problemi che lo obbligheranno a ulteriori interventi chirurgici. L’acido, secondo quanto hanno accertato le indagini, sarebbe stato acquistato in un negozio per l’agricoltura. L’anziana e’ accusata di lesioni personali gravissime.