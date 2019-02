Dall’inizio di quest’anno e’ in vigore la riforma dei Reparti territoriali della Guardia di Finanza. In Sicilia, in particolare, oltre ad essere stati confermati i preesistenti Gruppi di Palermo (quello territoriale e quello dei militari Anti Terrorismo – Pronti Impiego), Catania, Messina e Trapani, sono stati istituiti analoghi Reparti ad Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa, un secondo Gruppo a Catania nonche’ – in considerazione delle peculiarita’ dei territori, che richiedono una piu’ incisiva presenza del Corpo – a Termini Imerese, Milazzo, Gela e Marsala. Inoltre, in linea con quanto avvenuto a livello nazionale, le Tenenze Aeroportuali di Punta Raisi e Fontanarossa sono state elevate a livello di Compagnia (al comando di un Capitano), cosi’ come le Brigate di Carini, Lampedusa, Pachino e Pantelleria sono state soppresse e trasformate a livello di Tenenza (al comando di Luogotenenti esperti e di elevata preparazione tecnico – professionale). Infine, nel quadro della rivisitazione dei Reparti specializzati AT-PI, i Baschi Verdi in servizio a Catania sono ora inquadrati in un’apposita Compagnia.