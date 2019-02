SIRACUSA – Ancora un furto di arance nel Siracusano, fenomeno in continua crescita che causa ingenti danni agli imprenditori agricoli e favorisce il mercato nero.

A Floridia, in contrada Scammacca, nel tardo pomeriggio di ieri, sono stati arrestati in flagranza di reato tre uomini con un bottino di circa 700 chili di arance. Claudio Di Paola, 55 anni, Claudio Fortezza, classe 1978, ed Emanuele Lauretta, classe 1982, disoccupati e noti alle forze dell’ordine (due di essi sono infatti sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno), approfittando del buio, si sono introdotti all’interno del terreno di un’azienda agricola e hanno iniziato a raccogliere gli agrumi stipandoli in diversi sacchi di juta. I militari dell’Arma pero’ hanno rafforzato i controlli mirati a contrastare il fenomeno e li hanno sorpresi, recuperando della refurtiva, poi restituita al legittimo proprietario. I tre sono ai domiciliari.