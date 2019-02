Sono tre le persone arrestate, mentre una è ricercata, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sul giro di presunte sentenze pilotate in seno alla giustizia amministrativa. Ai domiciliari sono finiti il giudice del Consiglio di Stato Nicola Russo, già arrestato un anno fa per altre vicende giudiziarie, l’ex presidente del Consiglio della giustizia amministrativa SICILIA Raffaele de Lipsis, il deputato dell’Assemblea della Regione Giuseppe Gennuso. Mentre non è ancora stato arrestato perché irreperibile, e attualmente all’estero, l’ex giudice della Corte dei Conti Luigi Pietro