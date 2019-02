CALTANISSETTA – Nel pomeriggio di sabato 2 febbraio, i carabinieri hanno arrestato un 32enne nisseno per atti persecutori. L’uomo, già denunciato in passato, si è presentato davanti alla porta d’ingresso dell’abitazione della ex moglie, nel centro di Caltanissetta, minacciando la stessa e il figlio minore. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Caltanissetta sono immediatamente intervenuti presso l’abitazione della donna, trovando ancora l’ex marito davanti casa. L’uomo, difeso dall’Avv. Davide Schillaci, è stato ristretto nel carcere di Caltanissetta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria nissena.