Una pagina nera per tutto il calcio italiano e la Serie C in particolare, è quella che è andata di scena oggi a Cuneo dove la locale squadra di calcio ha battuto con un sonoro 20-0 la Pro Piacenza. La squadra emiliana è scesa in campo con soli 8 uomini, 7 di movimento più il portiere, schierando quasi tutti ragazzini. La Pro Piacenza in settimana è stata obbligata a tornare in campo dalla FIGC e dalla Lega Pro per non incappare nell’esclusione dal campionato, come accaduto per il Matera. Gli emiliani, infatti, hanno già rinunciato a tre partite e alla prossima da regolamento saranno esclusi.