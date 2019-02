Tutti e 24 in gara questa sera, martedì 5 febbraio, sul palcoscenico dell’Ariston per la prima delle cinque serate della 69^ edizione del Festival di Sanremo. Scattera’ la valutazione attraverso il televoto (pesera’ per il 40%), il voto della giuria demoscopica (30%) e dei giornalisti della sala stampa (30%). Quanto agli ospiti, Andrea Bocelli, nell’anniversario dei 25 anni dalla vittoria tra le Nuove Proposte con “Il mare calmo della sera”, che riproporra’ in duetto con Claudio Baglioni. E ci sara’ anche Matteo Bocelli, che ha debuttato con il padre nel brano “Fall on Me”, scelto dalla Disney come colonna del film “Lo Schiaccianoci e i sette regni” e contenuta nell’album “Si'”. Ospite anche anche Giorgia, che festeggera’ i 25 anni di “E poi”, con cui esordi’ al Sanremo Giovani. Quindi sara’ Claudio Santamaria a completare domani il “Quartetto Cetra” della serata, con Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. E Martedì anche Pierfrancesco Favino, chiamato ad esibirsi in un numero con la Raffaele.

Nella seconda serata, mercoledì, saranno in 12 ad esibirsi, le modalita’ di voto saranno le stesse della prima serata. Gli ospiti ad oggi annunciati saranno Marco Mengoni con Tom Walker in “Hola” (I Say), il brano piu’ trasmesso dalle radio in gennaio e contenuto nell’ultimo album del cantautore italiano, “Atlantico”, e Riccardo Cocciante. Quindi spazio anche a Michelle Hunziker, protagonista di uno sketch con Claudio Bisio, completando cosi’ il passaggio di consegne tra conduttori dello scorso anno e quelli di oggi.

Giovedì tocchera’ agli altri 12 artisti in gara, stesse modalita’ di voto. Ospiti della serata Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Antonello Venditti. Ci sara’ la classifica delle 24 canzoni in base alla media tra le percentuali di voto ottenute nei tre giorni.

Venerdi’, un solo ospite, Luciano Ligabue. Sara’ la serata dei duetti, al miglior duetto andra’ un premio speciale assegnato dalla Regione Liguria e dedicato alla citta’ di Genova duramente colpita dalla tragedia per il crollo del ponte Morandi. Cambia la modalita’ di voto: il televoto pesera’ per il 50%, la sala stampa per il 30%, la giuria degli esperti per il 20%. Compito finito per la giuria demoscopica. Viene quindi stilata una nuova classifica, frutto della media tra le percentuali di voto ottenute durante quella stessa quarta serata e quelle ottenute nelle serate precedenti.

E si arriva a sabato 9, finalissima. I 24 in gara ripropongono il loro brano in versione originale e a decidere saranno televoto (50%), sala stampa (30%) ed esperti (20%). I primi tre classificati andranno alla selezione finale che portera’ a proclamare il vincitore. Gli ospiti musicali ad oggi attesi sono Eros Ramazzotti, con Luis Fonsi, ed Elisa. Inoltre, Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, che a dicembre sono stati i conduttori di Sanremo Giovani che ha decretato i due nomi che si sono uniti agli 22 ammessi al Festival. Ci sara’ l’omaggio a Mia Martini, e per l’occasione sara’ lanciata la fiction ‘Io sono Mia’ in onda nei giorni successivi su Rai1 e interpretata da Serena Rossi, la quale sara’ all’Ariston e forse eseguira’ “Almeno tu nell’universo”. Previsti anche Michele Riondino e Laura Chiatti, sulle note di “Un’avventura” di Lucio Battisti, che e’ il titolo del loro film in uscita il 14 febbraio. A proposito di cinema, c’e’ anche “I Villeggianti”, nelle sale a fine mese, e giovedi’ potrebbero esserci all’Ariston Valeria Bruni Tedeschi e Valeria Golino, e riproporre anche qui ‘Ma che freddo fa’ di Nada