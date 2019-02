RAGUSA- E’ di un esponente politico la casa andata in fiamme nella notte a Vittoria, Comune del Ragusano sciolto per mafia. Si tratta dell’ex consigliere Salvatore Artini. Sul luogo dell’incendio, divampato nella tarda serata di ieri, in via Punta D’Angelo, nella frazione di Scoglitti, sono intervenuti la Squadra mobile di Ragusa e gli agenti del commissariato di Vittoria. Tra le piste seguite quella dolosa. Sui social diversi attestati di solidarieta’, compreso quello dell’ex sindaco Francesco Aiello che parla di “vile e oscuro attentato. Bruciata la casa di Scoglitti. Solidarieta’ personale e politica di Cento Passi Circolo di Vittoria”. Maurizio Ciaculli per Movimento Riscatto, Altragricoltura, Mda e Tavolo Verde Sicilia commenta: “Esprimiamo la piena solidarieta’ e vicinanza all’amico Salvatore Artini. Condanniamo il vile gesto che ha subito questa notte. Speriamo come sempre che le forze dell’ordine facciano luce su fatti cosi’ gravi che ci riportano nei tempi piu’ bui e’ tristi della nostra citta'”. Solidarieta’ da Livio Mandara’ di Federproprieta’.