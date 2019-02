MUSSOMELI – E’ organizzata per domani, domenica 3 febbraio 2019, col patrocinio del Comune di San Cataldo, Montedoro, Milena, Bompensiere, Sutera, Mussomeli, Villalba e Vallelunga Pratameno, una “Iniziativa non competitiva di pubblico interesse e di solidarietà nei confronti di territori e cittadini disagiati per le pessime condizioni di viabilità e percorribilità di strade pubbliche, aperta a tutte le tipologie di auto e moto”. E’ questo il programma ed il relativo itinerario:

Ore 8,30 : San Cataldo ( Parcheggio di Via Babaurra) Concentramento e partenza in direzione di Montedoro, Milena, Bompensiere, Sutera, Mussomeli (con arrivo previsto alle ore 11,00, con concentramento in Viale Peppe Sorce, vicino ol “Boss Cafè”, dove ai partecipanti sarà offerto un rinfresco) – Villalba, Vallelunga Pratameno – Villalba, Contrada Mappa (feudo Cardinale) – Borgata Palo – San Cataldo.

Percorrendo le seguenti “ex strade provinciali”: SP 154, SP 46, SP 23, SP 24, SP 204, SP 132, SP 20, SP 16, SP 18, SP 41, SP 38, SP 243 INTERPODERALE CONTRADA PALO, sp 33.

Complessivamente, Km 140 circa per una durata prevista di 5 h circa e la partecipazione gratuita. Da sottolineare che agli equipaggi che percorreranno interamente il percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per i partecipanti di Mussomeli il raduno è per le ore 11 in viale Peppe Sorce presso “Boss cafè”.