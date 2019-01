VILLALBA- Dall’ex assessore comunale Giuseppe Tramontana abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente: “Intervengo sulle ultime vicende dell’Amministrazione comunale di Villalba perché ritengo doveroso informare i miei amici ed elettori, dei fatti accaduti che hanno determinato la mia uscita da “Insieme per Villalba” con conseguente rifiuto a voler continuare a far parte della Giunta Comunale. Nel mese di Settembre, nel corso di un chiarimento politico, avevo fatto richiesta al Sindaco di voler rivestire nel prossimo futuro la carica di Vicesindaco, dopo oltre otto anni di presenza in giunta pensavo di avere le carte in regola per poterlo fare, evidentemente mi sbagliavo. Nonostante la mia richiesta non fosse stata perentoria, infatti ho dato al sindaco quattro mesi di tempo per affrontare l’argomento, un tempo che ritenevo bastevole affinchè in giunta fossero state superate le incompatibilità che hanno alimentato le cronache dei corridoi del palazzo comunale e di cui sono stato più spettatore che attore. Il Sindaco in tutto questo tempo ha pensato bene di snobbare la mia richiesta e di tirare avanti senza mai cercare di affrontare l’argomento. All’inizio dell’anno sono uscito da “Insieme per Villalba” per favorire un dibattito in un gruppo che non incide da tempo nelle decisioni amministrative, che ha portato all’azzeramento della Giunta da parte del Sindaco, con lo scopo di riformarne una nuova più coesa e più adatta ad affrontare il periodo di fine mandato (parole sue). Quindi la causa della azzeramento non sono stato io, ma un complesso di comportamenti tra assessori e Sindaco che ha provocato uno stato di di incomunicabilità. Nella riunione del 21 Gennaio, in presenza degli altri componenti della Giunta, dei consiglieri e di alcuni sostenitori, mi è stato riproposto di entrare in giunta e di rivestire anche la carica di Vicesindaco. Il mio rifiuto non è una mancanza di rispetto a chi ci ha votato e sostenuto, ma è la presa di coscienza che ho maturato in questi mesi e in questi eventi. Ritengo che sono venuti meno i presupposti di fiducia e condivisione, per non parlare dello spirito di squadra. Ritornare a far parte della Giunta era un atto di incoerenza con me stesso. Se ho mai voluto dare una risposta, l’ho data a quanti credevano che per il comodo della indennità di carica io avrei continuato a tenere la poltrona ingoiando ogni cosa passivamente. Non comprendo, se anche io avessi accettato l’invito del Sindaco, quali sarebbero stati gli elementi di rinnovamento?, e dovè la coesione? , visto che i veri portatori di divisioni rimangono al loro posto? Escludo dalle mie considerazioni la new entry , cioè il nuovo Assessore Maria Paola Immordino,che reputo figura spendibile in politica ed alla quale faccio i migliori auguri di buon lavoro. Voglio ringraziare le persone con cui in questi anni ho condiviso la mia esperienza di amministratore, anche quelli che hanno prima di me abbandonato il percorso politico. Ringrazio i cittadini che per due mandati mi hanno tributato la loro fiducia, ringrazio in ultimo gli operai comunali che mi hanno collaborato nell’esercizio delle mie deleghe, sia nella manutenzione delle aree urbane che nella raccolta differenziata.

Tengo a ribadire che ogni mio comportamento è frutto delle mie autonome convinzioni e rispondono solo alla mia coscienza. Questi anni mi hanno dato una importante occasione di crescita e non voglio certo lasciare la passione per la politica locale”.