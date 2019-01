VALLELUNGA – Il sindaco Pelagalli non dispone della maggioranza in Consiglio, in quanto tre consiglieri hanno comunicato la costituzione di un nuovo gruppo autonomo nelle persone di Rosolino Gulino, Cettina Mistretta e Silvio Zuzzè. “La nostra decisione – è stato sottoscritto in una nota indirizzata al Sindaco, al presidente del Consiglio e al segretario comunale, scaturisce da divergenze politiche derivanti, soprattutto, da una mancata programmazione. Infatti da una attenta analisi risulta che le aspettative dei cittadini vallelunghesi, nei confronti di questa Amministrazione comunale, sono state disattese e disatteso è stato il programma elettorale. Programma a cui i sottoscritti avevano profondamente creduto. Possiamo affermare che il nostro lavoro svolto fino ad oggi, e sviluppato all’interno di questo Consiglio, è stato realizzato con senso di responsabilità nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e del mandato ricevuto dal nostro elettorato e di avere agito con perfetta onestà intellettuale e senza mai essere mossi da alcun interesse personale per il bene di Vallelunga. Pertanto, con la presente i sottoscritti manifestano la propria indipendenza dal gruppo di maggioranza consiliare che sostiene il sindaco, riservandosi, in questa nuova veste, di valutare con l’espressione del diritto di voto, di volta in volta, i singoli provvedimenti che saranno portati all’esame del Consiglio comunale nell’interesse della nostra comunità”.