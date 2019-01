SERRADIFALCO. “Il Cioccolatino” di Rosario Petix (nella foto) è stato premiato in occasione della prima edizione del Milazzo International Film Festival come miglior cortometraggio. Per Rosario Petix che, come attore, ha ottenuto numerosi importanti riconoscimenti, stavolta è arrivato un premio come regista. E’ stato infatti l’attore serradifalchese a curare la regia del cortometraggio nel cui cast ci sono le attrici Francesca Rettondini, Francesca Fenoglio e Livia Cascarano. Il cortometraggio è nato allo scopo di sensibilizzare ed informare sul morbo di Alzheimer. Per Rosario Petix un’esperienza artistica indiscutibilmente nuova, quella di regista. L’attore serradifalchese dopo che in questi ultimi anni è riuscito a costruirsi una sua dimensione oltre che teatrale anche cinematografica prendendo parte a diversi film, ma anche a numerose fiction televisive di una certa importanza, ha dunque fatto centro alla sua “prima” da regista.