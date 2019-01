A Serradifalco due mezzi guasti e scendono in campo, in veste di operatori ecologici, sindaco e vice sindaco rispettivamente Leonardo Burgio e Basilio Martino “….Da quando ci siamo noi – ha detto il sindaco Leonardo Burgio mentre erano in azione in Via Crucillà – non si vedranno mai quelle immagini che vedete negli altri paesi con i cumuli d’immondizia, a costo di scendere e levarlo con le nostre mani”. Rivolgendosi poi alla cittadinanza, sempre in diretta ha aggiunto “Per qualsiasi cosa e per qualsiasi emergenza non esitate un secondo a contattare me, il vice sindaco o qualsiasi altro componente dell’amministrazione perché siamo a vostra disposizione per qualsiasi problematica: immondizia e non. Un gesto che si commenta da solo.