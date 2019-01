MUSSOMELI – Temperature basse in questi giorni e la neve ha registrato a tutti gli effetti la sua presenza nei nostri territoi. Per alcuni la neve porta tristezza, per altri gioia, per altri l’occasione per l’esplosione della propria creatività per immortalare ambienti suggestivi venutisi a creare ed anche utilizzare momenti giocherelloni per allestire pupazzi di neve e quant’altro riconduce a momenti ricreativi. Evidentemente, la sua presenza, oltre a creare un suggestivo look all’ambiente, porta anche disagi, preoccupazioni, impegnando le amministrazioni locali a coordinare e a far fronte alle emergenze che man mano si presentano. E se da una parte, in tanti salutano con piacere il suo arrivo, consapevoli dei successivi disagi, c’è anche chi non lesina critiche agli interventi messi in campo. In ogni caso, la neve, oltre a purificare e rendere più salubre l’aria risulterebbe una piacevole nota di quotidianità che certamente spezza la sua monotonia, che, talvolta si rivela, anche, stancante. Disagi, comunque, con la neve, prevedibili, appunto, per la sua gestione, prima e dopo, mentre gli amministratori, con la collaborazione degli addeti ai lavori, si spendono per gestire al meglio l’emergenza. Da sottolineare, comunque, che la neve e le foto vanno a braccetto, soprattutto, nelle gare di tiri a palle di neve fra bambini o a chi fa il pupazzo di neve più alto. Intanto, i disagi della neve permangono e la cautela nel viaggiare è d’obbligo, sperando nel miglioramento delle condizioni climatiche.

