MUSSOMELI – Organizzazione già in moto nella locale associazione turistica PRO LOCO in vista del Carnevale 2019. Locandina già pronta e gli organizzatori invitano quanti sono interessati (gruppi/comitive, associazioni, parrocchie e scuole di danza) ad effettuare la propria iscrizione entro il 10 febbraio per la partecipazione col proprio carro e/o col proprio gruppo di maschere agli eventi carnevaleschi del prossimo 3, 4, 5 marzo. Il gruppo che parteciperà con il proprio carro, su presentazione si un progettino avrà un piccolo contributo a sostegno. (Per info: Pro Loco Piazzale Mongibello tel. 0934682221 3889296340 3290639712 Ass. Seby Lo Conte)