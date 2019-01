MUSSOMELI – “Altro finanziamento portato a casa”, annuncia sul social il primo cittadino Catania. “Approvato, infatti, l’altro progetto da 56 mila euro per l’ampliamento dei servizi aggiuntivi in favore dei nostri bambini dell’asilo nido. In questo modo i bambini e le famiglie potranno usufruire dell’asilo nido, anche nelle ore pomeridiane, a beneficio dei genitori che sono impegnati lavorativamente e a beneficio degli stessi bambini che potranno socializzare con i propri compagnetti. Un grazie all’ ufficio politiche sociali e al mio assessore alle politiche sociali. Peraltro, a giorni partirà la gara per l’affidamento del servizio nell’ ambito del progetto approvato in precedenza”.