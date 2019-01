MUSSOMELI – Continua l’informativa sul social da parte del Sindaco Giuseppe Catania che, relativamente al Ponte Bailey cosi: “Come era stato concordato in occasione del vertice da me richiesto e tenuto in Prefettura venerdi scorso, 25 gennaio 2019, finalmente, dopo mille pastoie burocratiche, il libero consorzio di Caltanissetta (proprietario della S.P. 38 Mussomeli Caltanissetta) ha proceduto alla consegna dei lavori ed è ripresa così la seconda tranche di lavori di preparazione al montaggio del ponte Bailey. Questi ulteriori interventi seguono la prima tranche di lavori che era stata avviata e conclusa tra fine ottobre e i primi di novembre 2018. La ditta aggiudicataria dei lavori ha 18 giorni di tempo (da venerdì scorso) per la loro consegna definitiva che servirà all’avvio immediato del montaggio del ponte ad opera del genio militare di Palermo. Trovo che il quadro normativo sui lavori pubblici e sul mantenimento in vita delle ex provincie (ora Liberi Consorzi di Comuni) sia davvero da cambiare perché ritengo davvero assurdo che malgrado il governo regionale già, a poche ore dal crollo, avesse proceduto su mia sollecitazione a individuare la copertura finanziaria degli interventi (265 mila euro) per il ripristino della viabilità, ci siano voluti ben 4 mesi per sbloccare la consegna dei lavori da parte della ex provincia. Come sempre fatto, conclude il sindaco Catania, seguiremo con molto puntiglio l’andamento dei lavori, aggiornando passo passo la cittadinanza”.