MUSSOMELI . In occasione della giornata della Memoria, ricorrenza internazionale per ricordare la Shoah, le leggi razziali, il genocidio degli ebrei, e le altre vittime delle atrocità nazista, l’Amministrazione comunale ha informato, in collaborazione con gli Istituti scolastici operanti nel territorio ha promosso “una giornata di riflessione individuale e collettiva nella convinzione che “Quelli che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo”, frase incisa in trenta lingue su una pietra nel campo di concentramento da Dachau. Soprattutto oggi, in questo momento storico, in cui si alzano i muri e si blindano i confini, in cui crescono i movimenti razzisti; la giornata della Memoria non può limitarsi a commemorare il passato ma riflettere sul presente e sul futuro. Pertanto bisogna dare valore alla memoria intesa come strumento per evitare il ripetersi di simili efferatezze. Si ha il dovere, quindi, di pensare in modo critico al passato e alle premesse storiche, sociali e psicologiche che li hanno reso possibili”. Manifestazione, dunque, in Piazza Umberto, dal titolo “La shoah… la Buona Memoria un muro contro l’indifferenza” che avrà luogo, come già detto, il giorno 25 gennaio alle ore 10,30. Un evento, durante il quale gli studenti di tutti gli Istituti, convenuti in piazza, non solo potranno esprimere le loro riflessioni e considerazioni sul giorno della Memoria, ma lanceranno un messaggio rivolto a non dimenticare, a incoraggiare ad essere cittadini attivi e responsabili e a promuovere l’accoglienza, al fine di abbattere ogni forma di discriminazione e di indifferenza.