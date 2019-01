CALTANISSETTA – Anche se era nell’aria ormai da tempo, oggi la candidatura dell’ing. Michele Giarratana a sindaco di Caltanissetta per le prossime elezioni amministrative di maggio sembrerebbe essere stata ufficializzata.

Il leader di Caltanissetta Protagonista, 55 anni, libero professionista dal curriculum professionale e politico di reale consistenza, sarà sostenuto dall’intero centrodestra e non soltanto da esso. Soltanto per motivi formali manca ancora qualche gruppo ma a giorni le fila dei sottoscrittori di oggi si allungherà.

Non ci sarà la Lega che ha deciso di correre da sola.

Grandi sponsor di Giarratana, oltre ovviamente al suo radicato movimento Caltanissetta Protagonista, l’on. di Forza Italia Michele Mancuso, la leader di Diventerà Bellissima Giovanna Candura e l’esponente di Idea Sicilia Lorenzo Tricoli. Ma è davvero lungo l’elenco di movimenti e partiti che sosterrà Michele Giarratana: Sicilia Vera, i Moderati, Primadituttoinisseni, Solo Caltanissetta, Unione dei Siciliani, Diversi Insieme. Ormai della partita anche Cantiere Popolare. In queste ore l’Udc e Fratelli d’Italia decideranno la propria adesione.

“Siamo troppo in ritardo- esordisce Michele Giarratana appena saputo dell’ufficializzazione-; dobbiamo raggiungere quante più persone possibile e spiegare bene il nostro programma; non è più il tempo di far chiacchiere e confezionare illusioni. Dobbiamo essere concreti, frenare la corsa verso il baratro e risalire la china. Non è facile ma sono sicuro che con l’apporto di questa coalizione ci riusciremo. Bisogna solo lavorare”.

Raggiante l’On. Mancuso, main sponsor della candidatura di Michele Giarratana: “Michele oltre ad essere una persona leale è un manager vero; basta guardare il suo curriculum. A questo aggiunge una grande conoscenza della politica e una sua determinazione che a molti non può piacere ma che è una qualità imprescindibile per governare questa città”.