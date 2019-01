RAGUSA – Maxi sequestro di droga messo a segno dalla Guardia di finanza di Ragusa con l’agenzia delle Dogane di Pozzallo. Sequestrati 231 chili di marijuana bloccati su un tir che si stava imbarcando per l’isola di Malta. Bloccato un trentadueenne maltese.

L’attivita’ e’ stata messa a segno nella notte tra martedi’ e mercoledi’; il 32enne risulterebbe autista di una societa’ di trasporti maltese. Sono stati due cani antidroga a rivolgere la loro attenzione al camion in questione. Il fiuto dei due pastori tedeschi, Aquy e Primo, della Compagnia della Guardia di Finanza di Siracusa, che periodicamente vengono impiegati a supporto nei servizi del Ragusano, assieme all’acume investigativo dei militari iblei, hanno portato alla scoperta. Il tir e’ stato bloccato e il carico e’ stato minuziosamente controllato. In mezzo a migliaia di chili di generi alimentari surgelati, i finanzieri di Ragusa hanno rinvenuto oltre un centinaio di confezioni sottovuoto di droga, marijuana, dal peso complessivo di oltre 230 chili. Probabilmente il trasporto su un camion commerciale aveva fatto ritenere di potere eludere facilmente i controlli per scaricare agevolmente il carico a Malta. L’autista del camion e’ stato immediatamente posto agli arresti e trasferito al carcere di contrada Pendente a Ragusa per la detenzione ed il trasporto del grande quantitativo di droga.