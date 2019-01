Caltaqua comunica che Siciliacque sta lentamente riprendendo la fornitura al serbatoio civico di Caltanissetta per cui i quantitativi non sono al momento sufficienti per poter completare una turnazione. Mercoledì 30/01 si farà accumulo; distribuzione solamente nelle zone Santa Barbara e Trabonella.

Caltaqua garantirà la presenza di due autobotti posizionate rispettivamente in Piazza Falcone e Borsellino e in Piazza Mercato Grazia.