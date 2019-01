CALTANISSETTA – Anche a Caltanissetta si celebra Domenica 27 Gennaio la Giornata della Memoria, con l’obiettivo di tenere sempre vivo il ricordare la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico ad opera dei nazisti. Il Comune di Caltanissetta con l’assessorato alla creatività e partecipazione, invita i cittadini di Caltanissetta Domenica 27 Gennaio dalle ore 17,30 alle ore 19 presso l’ex Rifugio del periodo della guerra di Via Salita Matteotti, adesso diventato Centro Espositivo d’arte Contemporanea, a portare testimonianze e brani di libri inerenti la Shoah e la deportazione nei campi nazisti, che potranno leggere o far leggere a lettori presenti all’incontro. Verranno anche letti i nomi di alcuni deportati dall’Italia nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

In occasione del “Giorno della Memoria”, questi incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti hanno l’obiettivo di conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.

Hanno già aderito all’iniziativa di Domenica pomeriggio a Caltanissetta al Centro Espositivo d’Arte Contemporanea, la Professoressa Valeria Dell’Utri dell’ITAS Luigi Russo di Caltanissetta con alcuni suoi studenti e studentesse, e l’associazione “Tra le Righe”.