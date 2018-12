CALTANISSETTA – Maltrattamenti, lesioni e minacce contro la compagna. Dopo la denuncia, presentata dalla vittima presentatasi in questura, il gip di Caltanissetta, a seguito delle indagini, ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere eseguita dai poliziotti della sezione volante. In cella e’ finito un nisseno 43enne, con precedenti giudiziari. La donna aveva denunciato l’insostenibilita’ della vita familiare, caratterizzata da parecchio tempo da insulti, percosse e minacciare per futili motivi. La donna e’ dovuta ricorrere anche alle cure mediche.