PALERMO – “Decurtare il fondo per i comuni capaci di superare la soglia del 65% di raccolta differenziata sarebbe stato un segnale pessimo. Bene, quindi, la scelta di ripristinare l’intera dotazione come avevamo chiesto, insieme ad altri deputati e forze parlamentari, con un apposito emendamento al disegno di legge sulla variazione di bilancio attualmente in discussione all’Ars. Adesso questi fondi vanno erogati è finalizzati ad interventi specifici per l’ambiente”.

Lo ha dichiarato Claudio Fava dopo il voto dell’Assemblea regionale siciliana che ha ripristinato il fondo di cinque milioni per i comuni “virtuosi” nel superamento del 65% di raccolta differenziata.