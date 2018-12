RESUTTANO – Secondo incontro diocesano a Resuttano presso la Chiesa Madre per la lectio biblica per i giovani, tenuta il 14 dicembre 2018 dal vescovo mons. Mario Russotto sulla figura di Giovanni Battista. Incontri diocesani, in preparazione del raduno annuale dell’IGF del prossimo Maggio che si svolgerà a Resuttano. Presenti famiglie e giovani. (il video)