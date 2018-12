PALERMO- Un clochard e’ morto sotto i portici di piazzale Ungheria, in pieno centro, nel capoluogo regionale siciliano. L’uomo, intorno alle 4.30, e’ stato trovato sanguinante. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto e’ giunto il personale del 118 che ha tentato di rianimarlo. Il clochard, secondo i primi accertamenti, aveva una profonda ferita alla testa. Ancora non si conoscono le sue generalita’. I carabinieri stanno indagando per capire la dinamica della morte.