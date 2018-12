MUSSOMELI – Inaugurato, il 21 dicembre giovedì sera, poco dopo le 20, il presepe presente in Piazza della Repubblica, allestito all’interno del piano terra del locale, messo a disposizione già dallo scorso anno, dal ragioniere Tanino Nola. Ad inaugurarlo ha provveduto il vice sindaco Francesco Canalella, in sostituzione del Sindaco Catania, impegnato fuori sede in compiti istituzionali ed esattamente per l’incontro dei sindaci del vallone col presidente della Regione Nello Musumeci per gli urgenti problemi della viabilità. Presenti la Pro Loco con Zina Falzone e Giuseppe Lo Muzzo, rispettivamente Presidente e vice presidente del sodalizio. Non poteva mancare Pino Ricotta, il braccio destro dell’assessore Lo Conte che lo collabora nelle iniziative, all’occorrenza, poste in essere e che lo ha espressamente ringraziato. Presente, Padre Luis con i suoi due fraticelli che ha benedetto i presenti, formulando gli auguri per le imminenti feste. Un grande presepe con tanti ambienti, accuratamente approntati e scaturiti dalla fertile fantasia dell’Assessore Seby Lo Conte.