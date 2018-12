MUSSOMELI – Il giorno 14 presso l’I.I.S. “G.B. Hodierna” di Mussomeli, c’è stato un incontro formativo tra alunni, genitori, aziende e ANPAL.

Quest’ultima Associazione Nazionale, che per l’Alternanza Scuola-Lavoro collabora con l’ Hodierna, era rappresentata dalla dott.ssa Matilde Falcone e dalla dott.ssa Serena Schilliro.

Durante l’incontro è stata presentata al territorio, illustrandone le modalità, la possibilità di attuare l’apprendistato di primo livello, finanziato dalla Regione Siciliana agli istituti tecnici inseriti nel catalogo regionale, rappresentando che l’Hodierna è l’unico della zona che vi rientra.

Nel definire l’iter, nonché i benefici economici e pratici, è stato evidenziato che le aziende interessate possono stipulare un protocollo con la scuola, mediante il quale vengono definiti piani personalizzati per ciascun alunno assunto in apprendistato, con la conseguente possibilità di stabilizzare un rapporto di lavoro futuro.

All’incontro, svoltosi con la presenza della Dirigente scolastica prof.ssa Rita Maria Cumella, della sig.ra Filippa Canalella e dei referenti dell’ASL, prof. Enza Luvaro e prof. Mario Canalella, della consulente del lavoro Maria Carmela Giardina, hanno partecipato con interesse i rappresentanti di diverse imprese del territorio quali Graziano Catering, DPV Montaggi s.r.l., Casba agriturismo, Predil s.r.l., Casa Rosetta, Casa di riposo Padre Pio, ditta Barba, Bertolone, Corbetto, Antinoro ed altri.

L’I.I.S. G.B. Hodierna ribadisce la disponibilità a proporsi come canale di collegamento con il mondo del lavoro al fine di sensibilizzare le imprese del territorio