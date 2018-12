MUSSOMELI – “Un anno in festa”, è il titolo del progetto, le cui referenti sono le insegnanti di scuola primaria Maria Angela Sorce, Loredana Costanza, Carmen Russo e Rossana Palumbo. La settimana precedente il Natale, il Plesso scolastico di Via Madonna di Fatima è stato dominato dalla presenza ininterrotta di Babbo Natale, nella sua accogliente “fabbrica”, mostrandosi assai benevolo verso i bambini, le mamme e i papà, nonché le maestre, appunto, per l’iniziativa benefica, portata avanti dalla scuola, in questo particolare periodo. C’è da sottolineare che la Fabbrica di Babbo Natale ha raggiunto l’obiettivo benefico. Infatti, il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto in beneficenza come anche la scuola ha preparato due pacchi con beni di prima necessità destinati alla struttura di Palermo di Fratel Biagio Conte e la parrocchia di San Giovanni di Mussomeli. Bambini protagonisti, dunque, mamme e nonni collaborativi ed insegnanti attente promotrici; Il tutto riconducibile alla solidarietà, sinonimo di umanità.