MUSSOMELI – iL Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per Giovedì 27 Dicembre 2018 alle ore 18,00, nell’aula Consiliare “Francesca Sorce “ del Comune per la trattazione del seguente ordine del giorno:.

Scelta scrutatori; convoicatio consiglio comunale per il prossimo 27 dicembre Approvazione verbali sedute precedenti; Consorzio senza scopo di lucro “ Distretto Turistico Regionale Valle dei Templi” Recesso del Comune di Mussomeli; Associazione temporanea di scopo “ Distretto Turistico delle Miniere” Recesso del Comune di Mussomeli; 20, D.Lgs 175/2016 e s.m.i.. Ricognizione organismi partecipati alla data del 31 Dicembre 2017; Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194,1° comma lett.e) del D.L.vo 26/2000, relativo al servizio randagismo anno 2016, in favore dell’Associazione L.I.D.A. San Cataldo Onlus, della Ditta Ferreri Emanuele e della Mister Dog s.r.l. Il Presidente del Consiglio Gero Valenza dà atto che , ai sensi degli artt. 30 e 58 della l.r.6 marzo 1986,n.9, la mancanza del numero legale, comporterà la sospensione di un’ora della seduta. Qualora alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta sarà rinviata al giorno successivo (28 Dicembre 2018) alla stessa ora(18,00) per la trattazione del medesimo ordine del giorno, senza ulteriore invito di convocazione. Ricorda anche che sono depositati in Segreteria i verbali di delibere delle sedute precedenti al fine di consentire, a ciascun consigliere, di prenderne visione e conoscenza.