MUSSOMELI – Sono partiti mercoledì scorso 28 novembre alla volta di Colonia, in Germania, l’assessore comunale Seby Lo Conte ed il consigliere comunale Calogero Misuraca dove sono rimasti fino a venerdì mattina, proseguendo, poi, nel pomeriggio, per il Belgio, in direzione di Liegi, per la promozione dei prodotti agro- alimentari e il progetto casa1euro. Mostra mercato, dunque, “Sicilian artisans Of taste in Europe – food& tourism event: Una iniziativa, promossa dall’Assessorato regionale delle attività produttive, in collaborazione con il Comune di Mussomeli e la GEA. Per l’attività promozionale di Colonia c’è stato il supporto di radio Colonia Cosmo, mentre a Liegi, dove ci sono stati incontri con tour operator e cittadini incuriositi del progetto case1euro, c’è stato il supporto della radio belga, esattamente “Radio Italia”, al cui collegamento in diretta, è intervenuto il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania che ha invitato i cittadini belgi a gustare prodotti siciliani, visitare Mussomeli e comprare casa a Mussomeli. Il rientro dei due amministratori, Lo Conte e Misuraca, è avvenuto sabato sera.