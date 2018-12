MILENA – (Dalla scuola) – “Per una scuola che non sia solo luogo di diffusione di saperi, ma anche di valori, come quello delle relazioni, della responsabilità e della legalità intesa come l’anello che salda la responsabilità individuale alla giustizia sociale, giorno 19 dicembre, gli alunni della secondaria di 1^ grado dell’Istituto Comprensivo Milena-Campofranco di Milena, diretto dalla dirigente scolastica prof.ssa Calogera Genco, hanno avuto modo di partecipare ad una diretta webinar eTwinning dal titolo “Responsabilità: la regola più importante”, con la straordinaria partecipazione di don Luigi Ciotti, Fondatore dell’Associazione Gruppo Abele e Presidente dell’Associazione Libera. L’incontro, organizzato dall’animatore digitale ed eTwinner prof. Giovanni Schillaci, ha avuto come tematica principale la legalità, intesa come rispetto delle regole, giustizia sociale, lotta alla corruzione, ma anche valore di rapporti e relazioni con l’altro e partecipazione attiva e responsabile alla vita civile di un Paese. Prima della diretta, l’incontro si è aperto con una introduzione su don Ciotti e le tematiche portate da lui avanti, a cura di un gruppo di alunni dell’Istituto Comprensivo Milena-Campofranco, preparati dai docenti curriculari. L’obiettivo dell’incontro web, che ha coinvolto circa 100 scuole secondarie di 1^ grado disseminate in tutto il territorio nazionale, è stato quello di far riflettere i ragazzi sul fatto che l’illegalità, le ingiustizie, le forme di violenza criminale e mafiosa nascono spesso da vuoti generati dall’indifferenza, dalla rassegnazione, dal silenzio e dall’egoismo. Vuoti che ognuno di noi può imparare a riempire, specialmente a scuola, attraverso un apprendimento del linguaggio, delle emozioni, dei sentimenti e delle relazioni, che è la base per esprimersi, per costruire un’identità sia personale che sociale. Don Ciotti, durante il webinar, ha ricordato ai ragazzi che devono essere innanzitutto loro stessi il cambiamento che ricercano e un pungolo propositivo per le Istituzioni, il tutto frutto della “responsabilità̀”, parola chiave che ha voluto condividere con l’uditorio. “Non si tratta soltanto di essere generosi –ha affermato don Ciotti-, ma di seguire la nostra coscienza, il suo pressante invito nella coscienza, a uscire da noi stessi, a guardarci attorno, oltre che guardarci dentro, a superare le convenienze e i calcoli individuali, a superare l’io per il noi! C’è una malattia mortale, ha ricordato ancora don Ciotti, che si è diffusa ancora oggi, ancor più nel momento di solitudine, di smarrimento, di fatica, di crisi. È l’individualismo. Questa è la malattia mortale del nostro tempo, insieme alle deleghe date agli altri per migliorare la società, alla rassegnazione, o alla semplice e sterile indignazione. Ma non basta indignarsi a parole! Si deve agire attivamente per migliorare il male che ci sta intorno, con la consapevolezza, la capacità, di far emergere invece il bene, la bellezza, che c’è, che a volte non fa chiasso, non fa rumore. Da una parte individualismo, dall’altra parte, quindi, la co- responsabilità, il “noi”. È il “noi” la via che può portarci al futuro, al cambiamento, alla speranza”. Tutto ciò, ha ribadito don Ciotti, non può essere opera di navigatori solitari. Bisogna unire le forze e le energie, per diventare ancora di più una forza etica, culturale, sociale, politica, consapevoli che il benessere personale è strettamente legato al benessere degli altri, al bene comune. Alla fine dell’incontro, gli alunni hanno potuto porre delle domande a don Ciotti, il quale ha prontamente risposto in diretta streaming. L’auspicio di eTwinning, ente che fa parte di Erasmus+ e che ha organizzato l’evento, è che docenti e alunni, ispirati dalle parole di Don Ciotti, possano dar vita a nuovi progetti di collaborazione eTwinning con altre scuole europee e italiane, cercando di approfondire ulteriormente la tematica attraverso attività progettuali di qualità e impatto, basate sull’innovazione didattica e sulla collaborazione tra partner, anticipando la priorità eTwinning europea per il 2019, che sarà appunto la Partecipazione Democratica, tematica cui il concetto di legalità è strettamente legato. Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Milena-Campofranco riceveranno da parte di eTwinning un attestato di partecipazione”.