MUSSOMELI – “L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao sarà sabato 1 dicembre alle ore 12.00 a Mussomeli. La visita dell’eurodeputato rientra nell’ambito del tour che lo sta vedendo toccare tutte le città siciliane, denominato #SiciliaIn390tappe, la serie di appuntamenti che lo stanno vedendo impegnato in lungo e in largo in ciascun comune siciliano, Mussomeli compresa. Ad accogliere l’europarlamentare che ha espresso la volontà di visitare il castello, il sindaco della città, insieme al gruppo di simpatizzanti locali del Movimento 5 Stelle e della cittadinanza che è invitata a voler partecipare all’incontro libero e aperto a tutti. “Sono felice di poter visitare i comuni del Vallone – spiega Corrao – per rilanciare nei tavoli istituzionali anche internazionali le esigenze di questo territorio. Un’area dalla particolare bellezza che è stata letteralmente dimenticata dalla politica di governo degli ultimi 20 anni. Mi riferisco ovviamente alle strade e ai diversi provvedimenti che hanno mortificato l’agricoltura, vera fonte di reddito per centinaia di famiglie che vivono del lavoro dei campi. Il mio tour, serve proprio a questo, a cogliere istanze, incontrare sindaci, imprese, amministratori, associazioni e cittadini, prendere appunti, ascoltare le loro esigenze e tradurre in atti parlamentari quanto raccolto in questi mesi. In realtà, non ho mai smesso di girare Sicilia e Sardegna che sono le regioni di mia pertinenza, ma stavolta ho deciso di dare anche un taglio più comunicativo e scientifico a queste giornate sul territorio. L’ho chiamato SiciliaIn390tappe perchè 390 sono i comuni siciliani che sto visitando uno per uno. Sempre questo fine settimana voglio anche andare all’azienda Lanza di Acquaviva Platani che è una di quelle maggiormente danneggiate dall’alluvione che ha colpito la Sicilia nelle scorse settimane. Con il nostro vice premier Luigi Di Maio abbiamo già incontrato i sindaci, cittadini e imprese del Catanese e Siracusano per dare risposte concrete e immediate alle aree martoriate dal maltempo” conclude Corrao. Con l’europarlamentare ci saranno anche i diversi deputati regionali e nazionali del Movimento 5 Stelle.