Con nota Siciliacque n. 8594 /18 del 17/12/2018, facendo seguito a quanto comunicato con nota n. 8550/18 del 14/12/18, comunica che nella mattinata di domenica 16 dicembre si è interrotto l’esercizio dell’acquedotto Madonie Est a causa dell’improvvisa rottura dell’adduttore principale nei pressi dell’abitato di Santa Caterina Villarmosa.

Ciò ha provocato l’interruzione della fornitura al Comune di Santa Caterina Villarmosa e la riduzione della fornitura al Comune di Caltanissetta e complessivi 120l/s.

Nel comune di Caltanissetta lunedì 17 dicembre si distribuirà solamente nel centro storico-Balate. Saltano le fasce esterne. Martedì 18/12 si distribuirà nel centro storico e salteranno le fasce esterne.

I lavori di riparazione sono stati conclusi alle ore 19:00 circa e per evitare di interrompere nuovamente l’esercizio dell’acquedotto per martedì 18 dicembre, come era stato comunicato nella nota precedente, si sta procedendo ad eseguire anche la riparazione della perdita sita in c/da Landro nel territorio di Resuttano.

In conseguenza di ciò, dalle ore 08:00 del 17/12, la fornitura è stata interrotta anche ai comuni di Marianopoli e Resuttano.

I lavori di riparazione saranno ultimati entro il primo pomeriggio consentendo il ripristino delle regolari forniture entro le ore 20:00 del 17/12.

Per quanto riguarda il comune di Caltanissetta la fornitura sarà riportata al 100% (145l/s) entro le ore 08:00 del 18/12.