PALERMO – Un carabiniere di 51 anni in servizio nella caserma del 12/o reggimento “Sicilia” di Palermo, ieri mattina si e’ tolto la vita nel proprio ufficio mentre era in corso l’alzabandiera. Il militare si e’ sparato un colpo alla tempia con la pistola d’ordinanza. I colleghi hanno sentito il colpo ma per il carabinieri non c’era piu’ nulla da fare. Ex elicotterista, lascia la moglie di 42 anni e due figli di 19 e 15 anni.