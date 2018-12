CALTANISSETTA – Sono in corso di accertamento le cause che hanno indotto un giovane di 29 anni a ribaltarsi con il proprio veicolo, una Renault Laguna, in un incidente autonomo. Il sinistro si è verificato poco dopo le 15 a Caltanissetta in via Xiboli. Sul posto le forze dell’ordine per avviare le indagini. S.V., queste le iniziali del ferito, è stato trasportato in ospedale. (Foto di repertorio)