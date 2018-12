CALTANISSETTA – Sono in corso di accertamento le condizioni del ferito dell’incidente che si è verificato sulla Ss 626 all’uscita di Caltanissetta, poco prima dello svincolo per Pietraperzia. Non chiare le dinamiche del sinistro autonomo di un’autobotte che si è ribaltata dopo aver imboccato l’arteria stradale in direzione del capoluogo nisseno. I vigili del fuoco hanno estratto l’autista dal veicolo, un uomo di 41 anni, che in elisoccorso e’ stato trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Pesanti le ripercussioni sul traffico, sia per la presenza del mezzo ribaltatosi ma anche perche’ sull’asfalto si e’ dispersa una grande quantita’ di liquido viscido e infiammabile. Per rimuovere l’autobotte e’ stato indispensabile ricorrere all’impiego di una gru. (Foto di repertorio)