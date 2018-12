CALTANISSETTA – Sfiorata la tragedia a Caltanissetta, intorno alle 21 di lunedì 3 dicembre, in via Conte Testasecca. Una donna è stata “pestata” dal compagno. La telefonata di un vicino ai carabinieri per segnalare la rissa, ha consentito ai militari dell’arma di intervenire e di evitare che potesse accadere l’irreparabile; la vittima, 63 anni, che ha riportato vari traumi al volto, all’addome e alle gambe, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia.