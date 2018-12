Si svolgerà sabato 8 dicembre a Caltanissetta – a partire dalle ore 10.30 (presso Bar-Paninoteca “Il Curtiglio” Corso Umberto I, 121) – la presentazione del nuovo Movimento “OPEN politiche aperte”.

“OPEN politiche aperte” nasce a Caltanissetta per promuovere azioni comuni caratterizzate dal dialogo, dall’incontro, dal confronto fra visioni diverse del mondo e contraddistinte da un orizzonte di senso che esclude il muro contro muro tipico delle politiche di chiusura.

Per sostenere la nostra missione, agiremo sia per la formulazione di percorsi di formazione politica sia per elaborare una proposta concreta rivolta al nostro territorio.

Gli organizzatori invitano la stampa locale e la cittadinanza a partecipare all’evento.