CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. L’interrogazione presentata dal portavoce, Consigliere Comunale Giovanni Magrì del MoVimento 5 Stelle, riguardo le inadempienze della SIS, (concessionario della gestione dei parcheggi insistenti su suolo comunale delimitati da strisce blu), ha ottenuto l’effetto sperato.

Da diversi giorni infatti è possibile scegliere il metodo di pagamento piu’ consono alle esigenze degli utenti: contanti e/o carte di credito/bancomat.

Tale impegno il concessionario avrebbe dovuto assolverlo entro 10 giorni dalla messa in funzione del pagamento. Meglio tardi che mai!

Ad oggi, invece, non risulta ancora che siano state installate le colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Con l’occasione si vuole ricordare alla cittadinanza che, secondo l’articolo 2 del capitolato speciale d’oneri, la ditta deve concedere minimo 5 minuti di tolleranza durante i quali non è possibile procedere ad accertare alcuna infrazione; tale tempo è indicato per permettere all’utenza di regolarizzare la sosta ed esporre il ticket in modo visibile.