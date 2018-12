CALTANISSETTA -Venerdì 21 dicembre si è svolta la cena natalizia della Nissafive con le giocatrici, la dirigenza e gli sponsor che sono coinvolti nel progetto.

Nel corso della serata è nato anche il sodalizio e gemellaggio con lo Juventus Club “Michelangelo Rampulla”, che si è messo ha disposizione per collaborare con questo progetto femminile.

“È stata una bellissima serata dove oltre a festeggiare e brindare per le imminenti feste natalizie,abbiamo consacrato questo sodalizio con lo Juventus Club,e per questo ringrazio il presidente Lillo Rizza e tutti i componenti del loro direttivo. Per noi è un bel regalo di Natale,che continua con il nostro progetto di crescita “,dichiara Marco D’arma.