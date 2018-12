PALERMO – E’ ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo una bambina di tre anni che ha ingerito alcuni grammi di hashish. E’ stata la madre, presa dal panico, a portare la piccola in ospedale dove si trova in stato di coma. Ai poliziotti del commissariato di Brancaccio, la donna avrebbe riferito che la figlia ha raccolto l’involucro da terra e l’avrebbe ingerito mentre giocava vicino casa. Indaga la polizia.