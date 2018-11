TRAPANI – Arrestato a Marsala dai carabinieri per estorsione e maltrattamenti in famiglia un ventenne che da tempo sottoponeva ad atteggiamenti violenti la madre e il convivente della vittima, con i quali coabitava in un quartiere popolare della citta’. Alla madre, in particolare, avanzava continue richieste di denaro per l’acquisto di stupefacenti. A ogni rifiuto corrispondevano minacce e percosse che l’hanno portata a chiedere aiuto ai militari dell’Arma. In una occasione per avere 50 euro si e’ scagliato contro la madre, spingendola sull’armadio della camera, minacciandola di morte con un coltello da cucina e sferrandole un pugno al volto. A fermarlo l’intervento dei carabinieri allertati dalla donna. L’uomo e’ stato tratto in arresto e condotto nel carcere di Trapani. La vittima, trasportata presso il pronto soccorso di Marsala, e’ stata medicata per le lesioni di lieve entita’. Il giudice ha convalidato l’arresto stabilendo la custodia cautelare in carcere.