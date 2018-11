VILLALBA – Giuseppe Zaffuto lascia la carica di assessore comunale. Lo ha comunicato personalmente sul social, dove così ha scritto: “Porto a conoscenza dei miei amici che stamane ho rassegnato le dimissioni da Assessore Comunale. In questi mesi sono sopraggiunti nuovi impegni professionali di lavoro che mi vedono impegnato nell’avvio di un progetto di agricoltura in due paesi del Golfo di Guinea, una sfida tanto difficile quanto affascinante sul piano umano e professionale, che mi porta a ripetute assenze dal paese per un periodo di almeno 15 mesi. E’ chiaro che il tempo da poter dedicare al ruolo amministrativo si riduce, fino al punto di non consentirmi di svolgerlo con la dedizione e l’energia che il ruolo richiede. Per il rispetto che porto alla istituzione pubblica e all’interesse generale del paese ho creduto doveroso lasciare questo incarico a chi, dopo le opportune scelte del Capo dell’Amministrazione, vi si potrà spendere meglio di me. In questi 16 mesi di incarico ho potuto fare nuove esperienze nel ruolo di Assessore al Bilancio, ho la soddisfazione personale di aver partecipato in maniera attiva alla redazione dell’Esercizio Finanziario di Previsione del 2018. Alla mia prima esperienza in questo ambito ho potuto argomentare in C.C. di Programmazione , di Spazi Finanziari, di Documento Unico di Programmazione, in completa autonomia , un lavoro questo che si è perso tra le secche di un muro contro muro senza senso, anche questa una grande amarezza. Resto nel ruolo di consigliere semplice, fino a quando sarò nelle condizioni di dire la mia, con contezza e convinzione, mettendoci la faccia come ho sempre fatto e senza mai calcolare quanti e quali nemici ne possano venire dalle mie azioni politiche. Ringrazio i colleghi assessori con i quali mi sono trovato a condividere azione politica ed amministrativa, ed in primis il Sindaco per la fiducia fin qui accordatami, per i sentimenti di amicizia che ci legano , mi spiace di dover lasciare, ma non potrei permettere a nessuno di pensare che il sottoscritto si fregia di rivestire una carica amministrativa solo per il gusto di tenere una poltrona. Amministrare la propria comunità è servizio e non ambizione, diversamente ci si può trovare a fare i conti con la propria dignità morale e politica. Auguro buon lavoro a chi prosegue in questo impegno e a chiunque voglia spendersi per il proprio paese. io continuerò a farlo”.