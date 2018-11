CALTANISSETTA – L’ITET Rapisardi Da Vinci, nell’ambito dell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”, si rende protagonista grazie alle realizzazioni degli studenti che si distinguono per inventiva e competenze tecniche. Gli studenti partendo da idee innovative, traducono le loro attività laboratoriali in applicazioni concrete che danno loro la possibilità di crearsi una reale opportunità lavorativa. Reduci dall’ evento fieristico internazionale “Maker Faire” 2018 che si è tenuta a Roma nel mese di Ottobre, i ragazzi della classe IV B IT: Dario Calamera, Daniele Riccobene, Alice Rosapane e Antonio Spanò, sono stati invitati a partecipare alla trasmissione “Portobello” condotta da Antonella Clerici in prima serata su RAIUno.

Il progetto, effettua il monitoraggio, mediante un sensore applicato al pannolino, dello stato di salute e igienico del bambino, campionando in tempo reale umidità e temperatura corporea.

Il sistema, inviando i dati ad un applicazione su smartphone, consente il controllo costante dello stato del bambino.

I responsabili della trasmissione hanno avuto modo di vedere all’opera il progetto durante la sua esposizione alla “Maker Faire” di Roma ed hanno ritenuto opportuno invitare gli studenti a partecipare alla trasmissione che si terrà giorno 10 Novembre alle ore 20.30 su RAIUno.