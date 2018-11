MUSSOMELI – 28 novembre 2018 – Fra la commozione dei presenti: “Enzo Barba è stato un nostro eccellente studente”. Giornata di riconoscimenti in una evidente atmosfera di commozione. Laurea in Economia Aziendale al compianto ed assai apprezzato Enzo Barba. I suoi familiari con Tiziana Barba ed il coniuge in testa, ed i suoi amici più stretti, di buon mattino, si sono diretti alla volta di Palermo per raggiungere i prestigiosi locali di Palazzo Mazzarino di Via Maqueda, dove ha sede l’ Università Telematica Pegaso, ed assistere, poco dopo le 11, alla seduta di Laurea in Economia Aziendale, presieduta dalla Commissione Universitaria formata dal Presidente Prof. Pino Zingale (nonché attuale magistrato della Corte dei Conti), Prof.ssa Tania Costanzo, Prof.ssa Paola Liberanome, Prof. Giovanni Piscitelli, Prof. Antonio Blandino, durante la quale, è stato convenuto allo scomparso studente Enzo Barba il riconoscimento della sua brillante carriera universitaria, nonché la possibilità di istituire una “Borsa di studio alla memoria “ con l’apporto di Ance da bandire per la migliore tesi di laurea in economia del 2019. Una consegna, dunque, alla sorella Tiziana, come è stato detto fra gli applausi dei presenti, dell’Attestato di benemerenza Accademica in vista della prossima consegna della Laurea in Economia aziendale al dott. Enzo Barba. Questo il testo della comunicazione della consegna dell’attestato: “Ho l’onore di comunicare che l’Ateneo telematico PEGASO, Su proposta del Responsabile Nazionale delle Sedi d’esame dell’Università, Prof. Calogero Di Carlo, condivisa e fatta propria dal Magnifico Rettore, Prof. Alessandro Bianchi, ha deciso di conferire alla Memoria di Barba Enzo un attestato di benemerenza accademica , per l’impegno, per la particolare costanza nello studio e per gli encomiabili risultati raggiunti nel curriculum di studi da Egli intrapreso con successo per la Laurea triennale in Economia Aziendale (L18) che aveva già sostanzialmente concluso, prima della sua tragica scomparsa avvenuta il 24 agosto 2018. La cerimonia ufficiale di consegna avverrà in occasione della prossima seduta di laurea che si terrà in Sicilia, presso la sede di Cefalù, il prossimo marzo 2019, alla presenza del Magnifico Rettore. L’Ateneo sta valutando, infine, pure la disponibilità ad istituire eventualmente “Una borsa di studio alla memoria” con l’apporto di ANCE da bandire per la migliore tesi di laurea in Economia del 2019 che abbia come oggetto i temi degli investimenti pubblici e/o dello sviluppo competitivo delle imprese”. Inoltre, c’è da aggiungere che è stato richiesto dai colleghi giornalistii al presidente dell’Ordine, Giulio Francese, l’iscrizione di Enzo Barba nell’Albo dei giornalisti.