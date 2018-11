PALERMO – Ritrovata a Palermo Giusy Pepi, la mamma di cinque figli scomparsa il 15 ottobre da Vittoria. Indagini svolte dalla Squadra mobile di Ragusa. Si sarebbe allontanata volontariamente. Sulle ragioni della sua fuga sta indagando la procura di Ragusa con la Squadra mobile di Ragusa. Per quanto al momento noto, la donna sarebbe in buone condizioni di salute e non sarebbe stata trattenuta da nessuno. Provvidenziale una segnalazione circostanziata giunta alla redazione del programma televisivo “Chi l’ha visto.