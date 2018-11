SUTERA – Lo scorso 29 ottobre 2018 si è svolto il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. Dopo la surroga del Consigliere Comunale dimissionario Signor Buttaci Santo e la convalida del Consigliere subentrato Di Carlo Diego, entrambi facenti parte del gruppo di minoranza consiliare e aver accertato che non sussistevano cause di incompatibilità, si è proceduto alle approvazioni dei verbali della seduta precedente. Successivamente sono stati approvati ad’ unanimità i punti all’ordine del giorno ed esattamente: – Programma Triennale delle opere pubbliche 2018/2020; – Verifica qualità e quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedersi in proprietà e in diritto di superficie ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1998; – Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Anno 2018; – Documento unico di Programmazione (DUP) 2018/2020. All’ ultimo punto all’ ordine del giorno “approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 e i relativi allegati”, i consiglieri di minoranza si sono astenuti dal voto senza dare alcuna motivazione.