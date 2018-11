– Proseguono le verifiche tecniche del personale Anas sul viadotto ‘Villano I’, della strada statale 640 dir, a Pietraperzia (Enna),tra il chilometro 8,800 (innesto con la Statale 626) e il chilometro 15,400, chiuso da ieri in via precauzionale a causa di un abbassamento del piano viabile. Lo comunica una nota dell’Anas: “Da una prima indagine condotta in loco i tecnici hanno verificato la presenza di una frana di grosse dimensioni a monte del viadotto che ha interessato l’opera causando l’abbassamento di una pila”, si legge. Gia’ dalle prossime ore verranno avviate “analisi approfondite” sui rilievi del versante “per consentire – prosegue la nota – una verifica piu’ accurata sullo stato dello struttura e pianificare gli interventi di ripristino dell’opera”. “Dell’evento si e’ subito interessato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, che in queste ore sta seguendo la vicenda in prima persona”, si legge ancora. Il traffico proveniente da Caltanissetta e diretto a Pietraperzia potra’ procedere lungo la statale 626 al chilometro 8,800 e successivamente lungo la Statale 560 al bivio Capodarso. Viceversa per i veicoli diretti a Caltanissetta da Pietraperzia